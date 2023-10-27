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體育
2023年10月27日星期五
陳睿琳100米蝶破大會紀錄衛冕 田徑任國芬100米跑破PB奪季 港隊亞殘運暫收穫5金9銀16銅
東拿利涉賭停賽10個月 紐卡素歐聯死亡之組首敗跌至第3
日本孖寶獻入球助攻 些路迪遭馬體會逼和仍取歐聯第1分
違反財政公平條例 愛華頓恐遭扣12分
黃澤林阿德萊德挑戰賽闖8強
體壇快訊：尼克楊格今修頓獻技
電視精選
雲班耶馬NBA首擊吞敗 個犯纏身僅打23分鐘 馬刺7分負獨行俠
潘啟情重奪金腰帶 冀做世界級拳手
何子樂港壁錦標賽8強輕勝賀牛一
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【明報專訊】（請看附圖）
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陳睿琳100米蝶破大會紀錄衛冕 田徑任國芬100米跑破PB奪季 港隊亞殘運暫收穫5金9銀16銅
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