陳睿琳100米蝶破大會紀錄衛冕 田徑任國芬100米跑破PB奪季 港隊亞殘運暫收穫5金9銀16銅

早前在S14級100米背泳、混合4×100米自由泳接力及100米蛙泳共奪1金2銀的陳睿琳，昨於強項的100米蝶泳一枝獨秀，她先於早上的初賽游出1分06.27秒，打破自己5年前保持的大會紀錄以首名出線，再於晚上的決賽以1分04.73秒再次刷新亞殘運紀錄，以2.15秒之差力克日本隊勁敵木下愛良，連續兩屆在此項目奪金，隊友張可盈則位列第5。

陳浩源輪椅組羽毛球憾負宿敵掛銅

另外，港隊在田徑項目亦報喜，其中任國芬於女子T36級100米決賽跑出15.47秒，不但打破個人最佳時間（PB），亦同時打破香港紀錄，以0.01秒力壓中國隊的李四雙摘下銅牌。至於黃景陽前晚於男子T13級1500米決賽，雖以5分05.83秒得「梗頸四」，但因有對手賽後被取消資格而獲補上摘銅。

羽毛球方面，港隊名將陳浩源在輪椅組WH2級男單4強以直落兩局不敵日籍宿敵梶原大暉，飲恨摘銅。SH6男單世界一哥的朱文佳，則在4強以直落兩局淘汰隊友王鎮炎殺入今日的決賽，後者則獲銅牌。二人其後合力出戰男雙，於4強直落兩局輕取印度隊組合，今戰決賽坐銀望金。