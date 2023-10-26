兩哀兵狹路相逢 白禮頓阿積士爭響勝鼓

白禮頓上季英超以奇兵姿態第6名衝線，今季得以首次出席歐戰，並在聯賽首6戰錄得5勝1負長居前列，但卻在上月下旬首場歐霸，主場負現以4分排榜首的AEK雅典後漸走下坡，總計白禮頓近7仗1勝2和4負，聯賽已跌落第7，歐霸則只以1分敬陪末席，同少次席馬賽及第3的阿積士1分，令領隊迪沙比被質疑領軍出戰兩項賽事無方。

韋碧克料掛免戰牌 海鷗中場蘇利馬治長休

「海鷗」屋漏偏逢連夜雨，事關中場主力蘇利馬治日前在聯賽負曼城期間，膝蓋嚴重受傷須長唞，令「十字軍」增至最少4人，上仗初段傷出的前鋒韋碧克亦恐避戰。惟阿積士的情况更壞，目前在荷甲7戰只得5分排尾二，而聯賽近4仗連敗下，更導致教練史迪恩下台，由球會名宿馬杜路臨危受命暫時領軍。

另一方面，H組上演同得6分領前的榜首大戰，由沙比阿朗素執教的德甲一哥利華古遜，會在主場碰卡拉巴克，勝出一方勢可在出線方面跨前一大步。