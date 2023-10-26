馬古尼奧拿拿領曼聯歐聯開齋 曾同為笑柄變功臣 三連勝迎曼市打吡

曼聯今屆A組首兩場俱敗，昨在奧脫福球場對哥本哈根的背水一戰，賽前為剛離世的曼聯及英格蘭隊名宿卜比查爾頓舉行悼念儀式。半場互無紀錄，縱拉舒福特多次錯失機會，但紅魔戰至72分鐘打破僵局，下半場入替的中場基斯甸艾歷臣傳中，哈利馬古尼後上頭槌破網，領先1：0。補時階段出現戲劇性一幕，麥湯米尼禁區內解圍踢中對手，球證直指12碼，哥本哈根由曾效曼聯的名宿軒歷拿臣之子佐敦拿臣操刀，卻被門將奧拿拿捉到路撲出，令紅魔驚險維持1：0勝果，在A組打開勝利之門。

曼聯由表現備受抨擊曾淪為笑柄的馬古尼及奧拿拿，合力協助紅魔於今屆歐聯開齋，可謂一同吐氣揚眉。前者5次爭頂4次成功，攻入全場唯一入球；後者還有4次撲救，傳球成功率達63%。馬古尼上場英超作客錫菲聯當選賽事最佳球員，昨再做功臣，這名30歲英格蘭國腳承認，過去一年缺乏比賽處於艱難時期，但稱一直保持專業，亦為奧拿拿同做功臣感高興，「這就是足球，效力大球會就要面臨激烈位置競爭，對我來說今次是重要時刻，但這只是開始，我準備好繼續上陣」。

奧拿拿稱昨仗對他是重要勝仗，「成為曼聯球員並不容易，需要有堅強個性，這就是我正在做的事情」。曼聯領隊坦夏格稱讚二人踢了場精彩比賽，名宿艾拉賽後在社交網呼籲，希望所有曼聯球迷繼續支持每名球員，又感謝馬古尼及奧拿拿沒有放棄。同組拜仁慕尼黑憑京士利高文、哈利卡尼及穆斯亞拿各建功，作客3：1挫加拉塔沙雷，3戰全勝得9分高踞榜首，後者4分緊隨，曼聯3分排第3，哥本哈根1分列末席。

阿仙奴藉兩巴西兵挫西維爾 捷西斯傷出

B組阿仙奴憑兩名巴西國腳加比爾馬天尼利及加比爾捷西斯建功，作客2：1挫西維爾，在朗斯主場1：1逼和燕豪芬後，「兵工廠」3戰6分升榜首，朗斯落後1分，西維爾及燕豪芬各得2分。此外，捷西斯昨疑因腿筋受傷退下火線，周六英超迎戰榜尾錫菲聯未必上陣。