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體育
2023年10月26日星期四
傑志亞冠三連敗瀕出局 主場反負10人曼谷聯 連續3仗輸1：2
C朗起孖兼轟世界波 艾納斯3戰全勝遙領
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約基治首擊即三雙 占士轟21分 難阻湖人負金塊
日本長跑好手大迫傑首訪港 稱香港學生熱情
體壇快訊：晏高代表港車隊戰ＧＴ盃
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馬古尼奧拿拿領曼聯歐聯開齋 曾同為笑柄變功臣 三連勝迎曼市打吡
比寧咸再建功助皇馬全勝 進攻效率更勝當年C朗
兩哀兵狹路相逢 白禮頓阿積士爭響勝鼓
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【明報專訊】（請看附圖）
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