體壇快訊：晏高代表港車隊戰ＧＴ盃

安賽龍退賽 伍家朗晉級

法國羽毛球公開賽昨續演,港將鄧俊文/謝影雪在混雙首圈以直落兩局挫3號種子、中國隊的馮彥哲/黃東萍,李晉熙/吳芷柔則於另一場以2:1反勝法籍7號種子齊闖次圈。至於伍家朗在男單首圈面對丹麥籍世界一哥安賽龍,在首局先贏21:17下因對手退賽晉級。

黃澤林澳洲闖8強

香港網壇新星黃澤林昨於澳洲舉行的ATP阿德萊德挑戰賽再傳捷報,他在男單次圈首盤先輸3:6後,連追兩盤6:2反勝晉級,今早在8強鬥頭號種子、東道主球手哥基蘭基斯,爭入4強。

潘啟情泰國爭金腰帶

香港拳手潘啟情昨成功過磅,今在泰國舉行的Way of the Champions:Fight to Survive賽事,對戰東道主選手Wichet Sengprakhon,力爭4年前贏過的WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。22歲港新星Saagar Pradhan亦會出戰6回合的中量級賽事。