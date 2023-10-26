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體育

體壇快訊：晏高代表港車隊戰ＧＴ盃

【明報專訊】香港賽車隊Craft-Bamboo Racing宣布，將由衛冕澳門GT盃的德國車手晏高（Maro Engel）聯同另一平治廠隊的西班牙籍車手真卡迪拿（Daniel Juncadella），攜手代表出戰澳門格蘭披治大賽車下月16至19日展開的FIA GT世界盃，晏高將力爭個人在東望洋賽道第4冠。

安賽龍退賽 伍家朗晉級

法國羽毛球公開賽昨續演，港將鄧俊文／謝影雪在混雙首圈以直落兩局挫3號種子、中國隊的馮彥哲／黃東萍，李晉熙／吳芷柔則於另一場以2：1反勝法籍7號種子齊闖次圈。至於伍家朗在男單首圈面對丹麥籍世界一哥安賽龍，在首局先贏21：17下因對手退賽晉級。

黃澤林澳洲闖8強

香港網壇新星黃澤林昨於澳洲舉行的ATP阿德萊德挑戰賽再傳捷報，他在男單次圈首盤先輸3：6後，連追兩盤6：2反勝晉級，今早在8強鬥頭號種子、東道主球手哥基蘭基斯，爭入4強。

潘啟情泰國爭金腰帶

香港拳手潘啟情昨成功過磅，今在泰國舉行的Way of the Champions：Fight to Survive賽事，對戰東道主選手Wichet Sengprakhon，力爭4年前贏過的WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。22歲港新星Saagar Pradhan亦會出戰6回合的中量級賽事。

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