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體育

港隊亞殘運添2金4銀9銅 楊曉林鄔文英硬地草地滾球齊封后

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞殘運再添2金4銀9銅，累計以4金9銀12銅在獎牌榜排第11名。當中硬地滾球隊單日獨取1金3銅，包括楊曉林在女子BC2級個人賽封后。草地滾球女將鄔文英則在B7級個人賽全勝奪金。

港隊昨分別有楊曉林、郭海瑩、張沅和梁育榮分途出擊硬地滾球個人賽4強；出戰女子BC2級的楊曉林先在4強以8：1輕取日本隊的蛯沢文子；決賽鬥淘汰郭海瑩的韓將程小榮，激戰四局後以6：6平手，終透過附加局擊退對方贏得金牌。郭海瑩則在銅牌戰以4：2挫蛯沢文子，同登頒獎台。至於出戰男子BC4級的梁育榮以及出戰女子BC4級的張沅，同在4強飲恨後勝出銅牌戰奪牌。

草地滾球方面，港將鄔文英分組賽3戰全勝後，昨於B7級個人賽4強及決賽再擊敗馬來西亞隊及泰國隊代表，以不敗姿態封后。而上屆奪金的69歲老將鄧順儀，在女子B2級不敵中國隊球手飲恨掛銀，陳月呂及李志明則分別在女子B6級和男子B2級獲銅牌。

港隊昨另有王婷莛和吳玫薈，在乒乓TT11級女單決賽及4強同以局數1：3負日本隊的和田夏樹，穿銀掛銅；連同焦瑾珊在TT7級女單的銀牌，以及彭穎加和王志賢分別在TT6級女單和TT9級男單摘銅，乒乓隊在單打分別收穫2銀3銅。

陳睿琳100米蛙添銀 余翠怡連續三日有牌

此外，周二在女子S14級100米背泳奪金的陳睿琳，昨在SB14級100米蛙泳游出1分20秒69獲銀，個人今屆累積1金2銀。「輪椅劍后」余翠怡在女子A級重劍個人賽得銅，連續三日有獎牌進帳。

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