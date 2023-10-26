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體育

傑志亞冠三連敗瀕出局 主場反負10人曼谷聯 連續3仗輸1：2

【明報專訊】香港代表傑志昨晚在香港大球場出戰亞冠盃分組賽F組，經兩連敗後的背水一戰，縱有奧地利前國腳恩查先開紀錄，惟完半場補時失守，加上連續兩場輸12碼，在2259人入場觀戰下，以1：2反負尾段踢少一人、榜首的泰國球隊曼谷聯，吞小組3連敗陷入出局邊緣。

上季港超冠軍傑志於亞冠F組首兩仗出閘脫腳，同以1：2不敵全北汽車及獅城水手，昨晚續在大球場出擊，面對連續兩場反勝排榜首的泰甲（T1）球隊曼谷聯，有港足中場陳俊樂首在亞冠正選，與英籍曼聯前青訓查理史葛合作鎮守中場；羅梓駿任4人防線的右閘。作客的曼谷聯只起用3名外援，分別為巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧、巴勒斯坦隊翼鋒基丹，以及巴西籍隊長中堅艾華頓。

恩查把握對手門將犯錯開紀錄

僅2259名觀眾入大球場

兩隊近兩季在友賽交手，傑志1和1負不勝，昨仗卻先開紀錄，7分鐘，曼谷聯門將卡邁出迎禁區外解圍長傳嚴重失誤大漏，造就恩查輕鬆射入空門。上半場雙方都有多名球員受傷要治理，包括曾外流日職的曼谷聯中場提迪潘龐參於16分鐘與陳俊樂相撞後倒地要退下火線，最後補時6分鐘，結果傑志於補時4分鐘失守，客軍翼鋒基丹右路半傳半射，令中場潘米燦都門前撞射破網，「藍鳥」半場被追平1：1。

傑志換邊後51分鐘因費蘭度被指禁區內犯手球，球證經視像裁判（VAR）審視判12碼，是藍鳥連續兩場亞冠主場輸極刑，莫塔伊拿西奧射左邊，保羅捉到路仍被破網，令曼谷聯反先2：1。83分鐘，曼谷聯的黎巴嫩隊中場查迪踩中米基爾腳部，球證審視VAR後改判紅牌直接驅逐離場。傑志尾段多踢一人下狂攻，惟陳俊樂禁區內勁射中網側，以及後備入替的潘沛軒門前撞射不果，終負1：2，連續3場負這比數。

暫代主帥金東進稱餘下3戰不放棄

傑志暫代主教練金東進稱雖然落敗，但看到球員在下半場盡力爭取入球，餘下3場分組賽都不會放棄，會繼續盡力爭勝。陳俊樂稱對手在上半場除了入球外，其餘攻勢欠奉，而下半場開始欠集中致敗，但他稱餘下分組賽會繼續全力以赴，有信心作客曼谷聯時可爭勝。

同組另一場，韓職勁旅全北汽車主場3：0大勝新加坡的獅城水手。曼谷聯3戰全勝得9分續居F組榜首，全北6分居次，獅城及傑志分別3及0分。藍鳥下場亞冠將於下月8日作客曼谷聯。

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