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體育

傑志迎曼谷聯爭首勝 羅梓駿稱無失分空間 視餘仗如淘汰賽

【明報專訊】香港代表傑志在亞冠盃分組賽F組兩連敗後，今晚8時在香港大球場迎戰季初氣勢如虹的小組榜首泰國球隊曼谷聯，「藍鳥」為爭今屆首勝及出線席位已無退路，球員羅梓駿表示，正因再無失分空間，球員在餘下分組賽將展示更大決心，「每場分組賽都會當淘汰賽去踢」。

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上季港超冠軍傑志於今屆亞冠F組出閘脫腳，同以1：2作客不敵全北汽車及主場負獅城水手，今晚在大球場迎戰連續兩場反勝、以6分排榜首的泰甲（T1）球隊曼谷聯力爭首勝。

傑志近兩季均曾到泰國與這支上季泰甲亞軍友賽，戰績1和1負，包括去年4月踢成1：1，今年7月底閉門舉行下，有中場米基爾及韓國前國腳金信煜各建功仍負2：3。暫代主帥的韓國隊名宿金東進昨在賽前記者會表示，上仗落敗後，續在主場出擊一仗將非常重要，「球員要全力以赴全取3分」。他續稱上仗亞冠雖落敗，但球隊在下半場攻守俱有改善，面對小組榜首要做好防守組織，「曼谷聯在前線有不少具質素球員，上一場亞冠對全北汽車能入3球，我們更要小心提防」。

3外援昨未參與操練恐缺陣

軍情方面，金信煜、翼鋒祖連奴及後衛丹卓斯基等均未參與賽前操練，料今仗缺陣。翼衛羅梓駿表示，首兩場分組賽落敗後有少許打擊士氣，惟稱：「正因再無失分空間，球員在餘下分組賽將更專注、展示更大決心，之後每仗都會當淘汰賽去踢」。他提及此前兩次友賽曼谷聯，對方進攻多短傳及兩翼速度快，會多加提防。

曼谷聯開季9場不敗兼六連勝，陣中有多年前曾外流大分三神征戰日職的泰國隊中場提迪潘龐參，以及剛傷癒的德泰混血中堅比亞在陣。前場有黎巴嫩隊中場查迪、巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧、巴勒斯坦隊翼鋒基丹等。泰籍主帥托奇塔旺斯邦為前國腳，2016年帶領蒙通聯贏得泰聯冠軍及膺年度最佳教練，2017年領軍晉身亞冠16強。托奇塔旺斯邦稱季前準備得很好，球員狀態正佳。巴西籍中堅隊長艾華頓則稱傑志是好球隊，惟有信心應付。至於同組韓職勁旅全北汽車今晚6時在主場對同樣2戰3分的新加坡超聯冠軍獅城水手。

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