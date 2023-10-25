體壇快訊：李卓耀法國賽首圈過關

東方贏漢友兩連捷

香港東方昨在本地甲一組籃球聯賽常規賽次仗續有鋒線主力基拔缺陣下，面對漢友一度陷入拉鋸局面，最終在居港外援中鋒麥洛連獨取19分、9個籃板的「準雙雙」數據下，有驚無險地贏74：65取兩連勝，漢友則兩戰全敗。同晚另一仗，永倫則有泰那攻入27分，以86：49大勝康仁福建。

何子樂港壁賽輕鬆晉級

香港壁球錦標賽昨演女單公開組次圈，杭州亞運女單銅牌港將何子樂僅用15分鐘，便以局數11：2、11：4及11：4輕取小將盧沛言，順利過關。至於亞運女團銀牌成員李嘉兒，亦直落3局勝出晉級。

阿積士出閘脫腳炒教頭

阿積士昨宣布辭退今夏才上任的主教練史迪恩，由助教的荷蘭前國腳馬杜路暫代領軍，出戰周五凌晨歐霸盃B組第3輪作客白禮頓。這支荷甲前季冠軍今季表現嚴重走樣，首7場聯賽1勝2和4負僅得5分，包括日前作客3：4不敵榜尾的烏德勒支，四連敗後跌至尾二的第17名。