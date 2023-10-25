明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

字母哥續約公鹿至2028年

【明報專訊】NBA新球季今早揭開戰幔，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普昨為該隊球迷派定心丸，宣布續約3年至2028年夏天，新合約總值1.86億美元（約14.6億港元）。

公鹿今夏在轉會市場換來7屆全明星控衛李拿特，矢志再挑戰NBA總冠軍寶座，而陣中當家球星的前鋒安迪度高安普，昨亦在開季前夕穩軍心，原本2025年夏天才成為有限度自由身的他，與球隊提前再續下一紙頂薪合約至2028年，3年新約總值1.86億美元。

雲班耶馬明早迎處子戰

另外，應屆選秀狀元的19歲法國新星雲班耶馬，明早將隨聖安東尼奧馬刺迎來個人首場正式NBA賽事，於「德州打吡」迎戰達拉斯獨行俠。這名7呎4吋前鋒早前在季前賽表現不俗，場均上陣20.8分鐘貢獻19.3分及2.8次封籃。賽前主帥普波域治表示：「不止他，所有球員都要不斷尋求進步，今季我們要在成績上看到進步，取得更多勝利。」

明早另一焦點則落在上屆總亞軍的邁阿密熱火，在新季首擊迎戰底特律活塞，其中上季於季後賽首場便因膝傷長唞的後衛泰萊希路，近期終在季前賽復出，他賽前坦承曾以為會被交易，但總裁萊利則否認今夏力斟李拿特時曾有意放走對方，並強調「他一直是己隊計劃中的一員」。

上 / 下一篇新聞