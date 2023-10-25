字母哥續約公鹿至2028年

公鹿今夏在轉會市場換來7屆全明星控衛李拿特，矢志再挑戰NBA總冠軍寶座，而陣中當家球星的前鋒安迪度高安普，昨亦在開季前夕穩軍心，原本2025年夏天才成為有限度自由身的他，與球隊提前再續下一紙頂薪合約至2028年，3年新約總值1.86億美元。

雲班耶馬明早迎處子戰

另外，應屆選秀狀元的19歲法國新星雲班耶馬，明早將隨聖安東尼奧馬刺迎來個人首場正式NBA賽事，於「德州打吡」迎戰達拉斯獨行俠。這名7呎4吋前鋒早前在季前賽表現不俗，場均上陣20.8分鐘貢獻19.3分及2.8次封籃。賽前主帥普波域治表示：「不止他，所有球員都要不斷尋求進步，今季我們要在成績上看到進步，取得更多勝利。」

明早另一焦點則落在上屆總亞軍的邁阿密熱火，在新季首擊迎戰底特律活塞，其中上季於季後賽首場便因膝傷長唞的後衛泰萊希路，近期終在季前賽復出，他賽前坦承曾以為會被交易，但總裁萊利則否認今夏力斟李拿特時曾有意放走對方，並強調「他一直是己隊計劃中的一員」。