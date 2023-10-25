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體育

PSG米蘭求返歐聯勝軌 兩軍門神相互倒戈 靴南迪斯兄弟團聚

【明報專訊】同是球隊重要門神，同樣明晨倒戈母會，效力「紅黑軍團」AC米蘭的邁治蘭，以及巴黎聖日耳門（PSG）的基安盧基當拿隆馬，彷如「最熟悉的陌生人」。兩軍今季在歐聯「死亡F組」表現飄忽，僅得兩分的米蘭於歐聯兩連和未嘗一勝，3分在手的巴黎聖日耳門上輪更以1：4慘負紐卡素，此仗二人的守護神角色將尤其關鍵。

出身於巴黎聖日耳門青訓的邁治蘭，早在2014/15年球季已被母會以100萬歐元（約830萬港元）賣予另一法甲勁旅里爾。「失之東隅，收之桑榆」，邁治蘭逐步成為法甲最佳門將，更在2020/21年球季助里爾贏得法甲冠軍，粉碎母會法甲四連霸美夢。其後他在2021年夏天以1500萬歐元（約1.25億港元）身價加盟AC米蘭，同時也躋身法國隊首席門神之位。

從PSG棄將到法國隊首席門神

邁治蘭重遊舊地 「不讓情感沖昏頭腦」

由豪門棄將到衣錦還鄉，邁治蘭不諱言首次代表紅黑軍團作客重遊舊地，面對基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及高路梅安尼等法軍戰友，別有一番滋味在心頭，「回到自己的成長地方，卻以客將身分作賽，感覺總是特別複雜。我曾代表里爾作客PSG，他們的主場氣氛非常熾熱。所以我更要保持冷靜，確保不會被情感沖昏頭腦」。

邁治蘭加盟米蘭那一年，正是年少老成的當拿隆馬執意離開栽培他成才的米蘭，轉投當時已財大氣粗的PSG之時。一夕之間由米蘭英雄變成一片罵聲，更被激進球迷安上「貪婪小人」、「叛徒」之名，雖然已事過境遷，不過當拿隆馬昨在賽前記者會上，仍表明自己問心無愧，「坦白說，當時針對我的批評的確令人很不快，但我自問已對米蘭付出所有，直至最後一場賽事亦然」。值得一提的是，除邁治蘭與當拿隆馬相互倒戈外，PSG守將盧卡斯靴南迪斯在此戰仍勢與效力米蘭的胞弟迪奧靴南迪斯「同室操戈」。

東拿利律師盼減刑至10個月或以下

同組另外一場焦點大戰，則由以4分高踞F組榜首的英超豪門紐卡素，迎戰暫僅得1分包尾的德甲勁旅多蒙特。「喜鵲」目前已錄得各項賽事8場不敗，惟該隊今季高價新援中場辛度東拿利，正受非法賭博醜聞困擾，據報將面臨長達1年的全球停賽。東拿利的代表律師則希望其刑期可減至10個月或以下，以趕及可在下季初復出作賽。

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