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體育

港隊亞殘運進帳1金4銀 陳睿琳S14級100背封后 輪椅劍擊團體賽摘雙亞

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞殘運憑20歲「女飛魚」陳睿琳於S14級100米背泳封后，奪今屆第2金。連同她與隊友在混合4×100米自由泳接力摘銀，加上輪椅劍擊隊於女花及男佩團體賽的兩銀，以及鄧子朗在草地滾球男子個人B3級亦添銀，單日取1金4銀，總成績2金5銀3銅，暫列獎牌榜第10。

陳睿琳上屆初戰亞殘運包辦1金1銀1銅，昨迎杭州亞殘運首擊即響勝鼓，於女子S14級100米背泳決賽游出1分09.15秒，以0.91秒力壓日本隊勁敵木下愛良奪金。她賽後笑言對擊敗木下取勝感意外，亦滿意此仗寫下年內個人在此項目最快時間。而她及後伙拍隊友鄧韋樂、張浚諾及張可盈在混合4×100米自由泳接力決賽游出破香港紀錄的3分55.20秒，以1.57秒僅次日本隊添銀。

港隊在輪椅劍擊亦取佳績，由「四朝元老」余翠怡領銜鍾婉萍、范珮珊及林嘉雯出戰的女子花劍隊，在團體賽於4強險勝泰國隊後，於決賽以28：45不敵中國隊，連續兩屆屈居對方之下摘銀。至於由鄺遠興、陳曦及陳穎健組成的男子佩劍隊，則在團體賽接連淘汰伊拉克及印度隊，但於決賽以38：45不敵泰國隊，同樣摘下銀牌。

鄧子朗草地滾球決賽飲恨

其餘項目方面，港隊草地滾球手鄧子朗於男子個人B3級戰至決賽，以6：15不敵國家隊的宋晉齊，但仍為港再添一面銀牌。至於硬地滾球名將梁育榮在男子BC4級個人賽小組全勝出戰4強，將與泰國隊選手爭入決賽。羽毛球星將朱文佳與隊友王鎮炎則在SH6級男單小組各自3戰全勝出線8強。

另外，國家隊昨添36面金牌，其中在游泳項目囊括9金，總成績以67金53銀45銅續在獎牌榜居首。

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