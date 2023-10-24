17歲古奧救駕 巴塞食包力追皇馬

周中有歐聯後顧的巴塞，昨仗分別有柏迪、羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼等因傷缺陣；此戰面對由前帥華維迪領軍的畢爾包，縱佔盡上風仍未能打開缺口。戰至79分鐘，巴塞U19青年軍小將馬克古奧入替費文盧比斯，前者33秒後即接應祖奧菲歷斯直線妙傳，冷靜射入單刀奠勝。他亦以17歲9月19日之齡，成為隊史最年輕「地標戰」取得入球的球員。

自7歲起效力巴塞青年軍的古奧，上月才首為B隊上陣，如今再跳級成為一隊致勝功臣，讓現場見證的家人也熱淚盈眶。他賽後大談此戰感受時說：「我無法呼吸，只在享受此刻，就像在天空飛翔。我為了抓住任何可得的機會，在球季內不斷努力。」

至於本季異軍突起的基羅納，雖被榜尾艾美利亞的射手巴迪斯達奧先入兩球，但完半場前連入3球反先後，終主場以5：2收穫大勝，但因對賽成績遜於皇馬而續居次席。

7屆法甲冠軍里昂在榜末戰主場以1：2負克萊蒙特，被對方以兩分反壓，以3和6負得3分敬陪末席。摩納哥則憑俄將中場高路雲梅開二度，主場以2：1挫梅斯，續居榜首。此外，荷甲傳統球隊阿積士作客3：4負烏德勒支後跌落尾二。