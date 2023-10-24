祖雲賭波陰霾下挫米蘭 艾歷尼火爆

米蘭在上半場40分鐘，因馬歷泰奧從後拉跌祖雲前鋒添莫菲韋亞遭球證逐離場，「紅黑軍」在下半場63分鐘失守，祖雲中場盧卡迪利的遠射，因「省」中拉迪高歷改變方向入網奠勝，祖雲以1：0勝出後令米蘭跌落第2，落後同市死敵國際米蘭1分，祖雲則以20分排第3。早前被指投注意乙比賽的祖雲主帥艾歷尼昨仗表現火爆，完場前曾將外套脫掉並拋向後備席，更將水樽踢向看台，最終領黃，艾歷尼賽後未有回應賭波事件，但為自己行為解釋，「我們給對手太多機會了」。

此外，羅馬昨在主場以1：0險勝蒙沙一戰中，為「首都狼」一戰定江山的意大利前鋒艾沙拉維入球後一度落淚。他早前被專欄作家哥朗拿爆料指曾參與非法賭博，賽後回應道：「我對入球感非常高興。我是清白的，當有人不實形容你時就會受傷害。」至於羅馬主帥摩連奴前晚與蒙沙職球員爭吵後，向對方作模仿哭泣的手勢，結果被紅牌逐離場。

高美斯稱藥檢陽性因服兒子咳水

另外，因藥檢呈陽性而遭禁賽兩年的蒙沙阿根廷籍翼鋒艾真度高美斯，在其社交網回應事件指「自己從未服用禁藥」。他又稱攝取到的禁藥特布他林不會提升運動表現，他與球會都認為自己是在不自知下從兒子的咳藥水中攝取了違禁物，並指可能就事件採取法律行動。