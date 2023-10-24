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體育

港隊S14級200自包攬金銀銅 首日取5牌 吳卓恩100米背先聲奪人摘季

【明報專訊】杭州亞殘運昨展開揭幕後的首個比賽日，中國香港代表團憑鄧韋樂在男子S14級200米自由泳以破大會紀錄之姿，贏得今屆首金，更與隊友張浚諾及黃漢彥包辦三甲位置；13歲游泳小將吳卓恩及輪椅劍擊「大師姐」余翠怡，則分別在女子S6級100米背泳及女子花劍A級個人賽摘季，助港隊首日進帳1金1銀3銅，在獎牌榜居第11位。

力爭亞殘運S14級200米自由泳三連霸的鄧韋樂，早上初賽游出2分0.36秒，以總成績第3名晉級；張浚諾則快1.89秒首名游進決賽。鄧韋樂在決賽首50米僅處第4，但展現強大後勁，終游出1分56.76秒率先觸池，勇奪港隊今屆首金之餘，更刷新自己上屆創下的大會紀錄。至於張浚諾及黃漢彥，分別落後0.58及3.89秒，獲得銀牌及銅牌，令港隊得以盡攬此項目前三名。

港隊今屆首面獎牌同樣來自游泳項目，首戰亞殘運的吳卓恩在100米背泳，以1分33.37秒獲得一面銅牌。至於中國隊蔣裕燕則以打破亞洲紀錄及大會紀錄的1分20.58秒，與落後8.21秒的隊友諸吉包辦冠、亞。初嘗大型運動會奪牌滋味的吳卓恩賽後說：「很榮幸能奪得港隊今屆第一面獎牌。此戰早段游得比較慢，但半程轉身後愈來愈順，更游出個人最佳成績。」她將於周四出戰今年曾在世界賽奪銀的強項100米蛙泳，爭取再踏上頒獎台。

余翠恰花劍A級個人賽掛銅 連續4屆有牌

而自2010年首屆亞殘運起，連續四屆為港隊征戰的「輪椅劍后」余翠怡，昨亮相花劍A級個人賽，最終在4強以4：15敗予奪金的東京殘奧女花雙金國手辜海燕。儘管衛冕此項目失敗，余翠怡仍憑這面銅牌，連續4屆有獎牌落袋。

至於東道主中國隊則由獨木舟女將謝毛三取得首金，首日獲31金29銀23銅，高踞獎牌榜首位。

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