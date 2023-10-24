明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯迎哥本哈根誓開齋 歐聯分組賽兩戰俱敗 海倫倒戈不留手

【明報專訊】歐聯分組賽第3輪明晨展開，兩連敗的A組包尾球隊曼聯，將在主場迎戰尾三的哥本哈根，此役也是箭頭海倫的倒戈之戰，其父親昨透露兒子昔日效力母會時並不愜意，暗示將不會手下留情，增添「紅魔」打開勝利之門的機會。

曼聯今季表現跌跌碰碰，日前挫錫菲聯才首次取得英超兩連捷，回歸歐聯更兩遭痛擊，先作客不敵拜仁慕尼黑後主場反負加拉塔沙雷，導致現以0分敬陪末席，落後哥本哈根1分，被榜首拜仁及次席加拉塔沙雷拋離6分和4分，若再有閃失，出線16強勢前景堪虞。

曼聯6將缺陣 卡斯米路停賽

禍不單行的是，曼聯此役篤定有守將利辛度馬天尼斯及勞基梳爾等6將因傷避戰，後衛利古朗上陣成疑，中場卡斯米路停賽，前鋒拉舒福特於9月初聯賽攻破阿仙奴大門後便忘帶射門鞋。

然而，曼聯雖面對種種不利消息，或可造就新兵箭頭海倫飾演雷霆救兵。20歲的他是哥本哈根青訓產品，2020年在該隊展開職業賽生涯，及後先後轉會奧地利的格拉茨和意大利的阿特蘭大，今夏以轉會費連浮動條款共7200萬鎊（約6.8億港元）加盟曼聯，雖在英超仍未開齋和無助攻而受抨擊，但海倫卻已在歐聯獨取3球，明晨倒戈哥本哈根，更料會多加「兩錢肉緊」比賽。

海倫效哥軍時不受重用

明晨或與胞弟同場較量

海倫的父親安達斯昨表示，兒子過去在哥軍不受重用，「只曾效力該隊的一隊半年，每次上陣都是10至15分鐘而已，而且只被命令四處奔走」。海倫去年9月首獲丹麥隊召用，迄今在歐洲國家盃外圍賽已入7球，看齊英格蘭隊前鋒哈利卡尼，一起落後10球的比利時隊鋒將盧卡古，以及9球的葡萄牙隊名將基斯坦奴朗拿度（C朗）。值得一提的是，海倫有一對效力哥軍的18歲孖生弟弟，當中司職中場的奧斯卡已在歐聯分組賽上陣一次，此仗有望與兄長同場較量。

同組拜仁將作客有韋費特沙夏及莫路伊卡迪掛帥的加拉塔沙雷，料仍不會派遣已接近傷癒的門將紐亞把關，另外兩中前場攻擊手基拿比和哥列斯卡則未必趕及披甲。

上 / 下一篇新聞