阿仙奴逼和車仔保金身 連續5季造訪不敗 死敵熱刺誓登頂

國際賽檔期前復蘇的車路士，此役收起前鋒尼高拉斯積遜踢無鋒陣，並藉阿仙奴後衛威廉沙列巴在15分鐘犯手球，由中場高爾彭馬射入12碼領前，隊友翼鋒梅迪歷則在48分鐘左路窄位「半傳半射」下，「笠死」阿仙奴門將大衛拉耶，但敵軍龍門羅拔山齊士於77分鐘誤傳予阿仙奴中場迪格蘭賴斯，後者第一時間遠射破蛋。84分鐘，傷癒復出的阿仙奴翼鋒布卡約沙卡右路傳中，敵衛馬路古斯圖走漏「兵工廠」另一翼鋒李安度杜沙特下，後者窄角度射入下逼和2：2，並保住今季英超不敗之身，賽後領前隨後的利物浦及熱刺1分。

賴斯杜沙特末段建功 9戰21分看齊曼城

阿仙奴領隊阿迪達滿意麾下的表現，但車路士主帥普捷天奴強調犯錯導致痛失兩分，並指出：「賴斯完場前13分鐘的入球增強了阿仙奴的信心。我們知道足球比賽就是關乎犯錯，我想九成失球都是由於此，而可以做的只有不斷改善。」此外，車路士昨仗有隊長列斯占士因傷缺陣逾兩個月後，於末段後備上陣復出，料將可增強往後比賽的右路攻守能力。

然而曼城及阿仙奴的領前位置或於明晨旁落，事關今輪賽前8戰不敗的「一哥」熱刺，若迎戰富咸全取3分便可重上榜首。熱刺主帥普斯迪高路證實，在國際賽期受傷的韓國隊前鋒孫興慜及阿根廷隊守將基斯甸羅美路可候命，但中場比蘇馬需停賽。事實是今仗是熱刺的復仇戰，他們在8月尾英格蘭聯賽盃次圈訪富咸時以互射12碼被淘汰，錄得各項賽事近10次交鋒首敗。