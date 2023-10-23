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體育
2023年10月23日星期一
亞運獎牌港將獲馬會頒3250萬獎金 53獎牌歷屆之最 公路單車金牌楊倩玉未消退役念頭
杭州亞殘運揭幕 體現殘健共融精神 虛擬吉祥物燃點主火炬 朱文佳王婷莛領港隊登場
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曼聯挫錫菲聯 坦帥：勝利獻卜比查爾頓
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【明報專訊】（請看附圖）
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