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體育

足壇快遞：40歲基奧雲尼士哥助流浪大勝

【明報專訊】標準流浪昨於港超憑40歲入籍老將基奧雲尼攻入3年後回港落班的首入球，加上外援伊巴謙梅開二度，在斧山道運動場以5：0大勝香港U23；晉峰則憑袁世傑建功，作客1：0小勝深水埗取今季首勝；東方亦在同日作客2：0挫港會，4戰9分排第5。至於6分的流浪及5分的晉峰則分列第6及7位。

美斯謝幕戰踢足 邁阿密照輸

已肯定無緣美職季後賽的國際邁阿密，昨晨雖有美斯復任正選並踢足下惟仍作客以0：1不敵夏洛特FC，美斯在這場謝幕戰下半場曾將皮球送入網，但因被判越位在先作廢。另外，沙特聯球會艾納斯則在日前的聯賽，靠葡萄牙星將基斯坦奴朗拿度（C朗）攻入奠勝球，在主場以2：1反勝達馬克。

拜仁破緬恩斯力追利華古遜

德甲球隊拜仁慕尼黑昨晨靠京士利高文、哈利卡尼及哥列斯卡各入一球，作客3：1擊敗一度追近比數的緬恩斯。今季來投的英格蘭隊前鋒卡尼目前德甲已入9球，在射手榜以5球落後已入14球的史特加前鋒古拉斯。拜仁目前以8戰得20分列第3，以兩分落後榜首利華古遜。

國米輕取拖連奴 羅馬險勝蒙沙

上季意甲季軍國際米蘭，昨仗於下半場始發力，由馬古斯杜林及拿達路馬天尼斯各入一球，加上查漢奴古在補時射入12碼，作客以3：0輕取拖連奴。另外，有主帥摩連奴在下半場補時領紅被逐的羅馬，昨晚作客以1：0擊敗上半場有後衛迪岩布斯奧兩黃一紅被趕出場的蒙沙，在意甲取得三連勝。

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