亞運獎牌港將獲馬會頒3250萬獎金 53獎牌歷屆之最 公路單車金牌楊倩玉未消退役念頭

何詩蓓獨取逾290萬成大贏家

港隊在杭州亞運18個項目取得8金16銀29銅佳績，馬會昨舉辦「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，讓公眾免費入場，第5場名為「中國香港亞運獎牌運動員盃賽事」，同場舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，逾80名得獎運動員出席，包括勇奪男子花劍金牌的「香港劍神」張家朗、單車女子公路賽金牌得主楊倩玉，橋牌及七欖男子隊伍金牌成員，以及江旻憓、李思穎、俞雅欣、黃鎮廷及許得恩等港將，從政務司長陳國基、馬會主席利子厚及行政總裁應家柏等手上領取大支票。

香港體育學院與馬會早前推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在大型運動會表現出色的港將提供獎金，個人項目金、銀、銅牌分別獲100萬、50萬及25萬元；團體項目依序為200萬、100萬及50萬元。港隊取得53面獎牌下，馬會共發放3250萬元獎金，其中3個港隊獎牌大項，劍擊隊收穫1金1銀7銅獲得共450萬元現金；游泳隊獲425萬元，當中香港「女飛魚」何詩蓓獨得2金1銀3銅，個人取得291.25萬元成為獎金大贏家；單車隊1金3銀2銅獲375萬元（見表）。

楊倩玉：唯一動力是伙李思穎征奧

個人取得162.5萬元獎金的楊倩玉，在杭州亞運單車項目集齊金、銀、銅牌後，曾稱有計劃退役。這名30歲車手完成亞運後回鄉探親，昨返港後首受訪時被問到會否回心轉意再戰明年巴黎奧運，她透露早前回鄉時，父親支持其退役決定，母親則希望她參加奧運，「我目前仍然很堅定，想法還未有改變。當然思思（李思穎）肯定希望和我一起參加巴黎奧運，但當我一想到明年4月前還有3項世界盃和亞洲賽，我就有點『大頭』」。她重申在亞運拿到金牌後，感覺已將所有夢想完成，「當然去到奧運的話會開心，跟思思一起比賽會更開心，唯一（再參賽）動力就是她，但也未有特別想衝擊奧運的想法，目前只想好好休息一段時間」。 受訪時在旁的李思穎則笑稱，會繼續說服師姐打消退役念頭，「她說自己有心無力，但最後都在公路賽取得冠軍，證明她去到比賽時就已發揮到」。