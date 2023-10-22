足壇快遞：多蒙特小勝不萊梅德甲保不敗

沙維暗指西甲賽會偏袒皇馬

巴塞隆拿教練沙維暗示，西甲賽會偏袒宿敵皇家馬德里，因該支西甲榜首球隊，早前對基羅納時有後衛拿祖費南迪斯因粗野攔截對手被逐，原要停賽3仗的拿祖及後獲減刑至兩場，意味可在下輪國家打吡上陣，沙維對此決定表示驚訝。另外，巴塞隆拿明晨將在西甲在主場迎戰畢爾包。

賓施馬「包辨」兩球 伊蒂哈德失分

早前被法國官員指與恐怖組織有聯繫的伊蒂哈德前鋒賓施馬，昨於沙特聯領軍鬥泰禾恩，這名法籍中鋒在22分鐘為伊蒂哈德頂入開紀錄，惟4分鐘後卻頂入己方龍門擺烏龍，最終雙方賽和1：1。另外，缺少尼馬的希拉爾前日在主場由前鋒阿歷山大米祖域奠勝，以1：0氣走卡利積後續居榜首。

勝利船脫「角」續領先水手4分

日職榜首神戶勝利船昨移師東京國立競技場出戰前列大戰，憑24歲翼鋒佐佐木大樹頭頂腳踢梅開二度，以3：1擊敗鹿島鹿角，30戰61分續居首；次席橫濱水手主場4：1大勝北海道札幌岡薩多，續落後4分，聯賽尚餘4輪。