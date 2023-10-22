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體育

理文大破北區 足總盃8強撼流浪

【明報專訊】理文昨在香港足總盃首圈，下半場攻入4球下，在青衣運動場以4：1大勝均業北區，晉身12月2日的8強將鬥標準流浪。

理文與北區8日前於賽馬會菁英盃B組踢成1：1平手。昨仗半場互無紀錄，理文換邊後51分鐘打破僵局，由停賽復出的中場保利臣遠射得手，黃威11分鐘後撞射建功，加上後備入替的亞哥斯達於84分鐘攻入今季開齋球，以及另一後備兵保連奴頭槌埋齋，以4：1大勝由前鋒肯迪射入12碼破蛋的北區。

黃威認港足敗走不丹欠信心

大埔港超挫南區六連勝

理文主教練曾昭達稱，下半場換入保連奴改踢雙箭頭成打破僵局關鍵，承認一眾港腳及愛沙尼亞國腳安尼亞出戰國際賽後均有疲態。北區主教練梁志榮認為，雙方球員質素及埋門把握力成勝負分野。

31歲中場黃威攻入今季第3球，對於日前代表港足在世界盃外圍賽作客0：2負不丹隊，他承認該仗球隊表現欠佳，「可能首回合領先了4球，對手爭勝決心又比我們大，加上作客，踢起來信心不足」。至於昨仗入波攤開雙手，他稱是模仿欣賞的英格蘭國腳祖迪比寧咸之慶祝動作。

港超方面，大埔憑中場陳肇鈞下半場奠勝，主場1：0挫冠忠南區，5戰12分升上次席，落後榜首理文3分，兼各項賽事六連勝。今日3場港超，下午3時有深水埗主場對晉峰、香港U23在斧山道運動場對流浪、港會下午4時30分主場鬥東方。

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