明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

杭州亞殘運今開幕 港隊95健兒出戰11項目

【明報專訊】亞運聖火熄滅後兩周，杭州今晚8時將再迎接亞殘運開幕。中國香港代表團今屆派出95名運動員出戰11個項目，當中羽毛球代表朱文佳及乒乓女將王婷莛將任持旗手，在今晚開幕禮引領代表團成員進場。東道主中國隊的持旗手則是輪椅籃球女將黃曉連，以及男子輪椅劍擊運動員孫剛。

今屆賽事在朝鮮隊早前宣布退出後，共有44個國家及地區參賽，22個運動項目將產生564個金牌。港隊代表團這次共有173人，其中95名運動員將分別出戰11個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓、輪椅劍擊及輪椅網球。

港隊代表團昨與與柬埔寨、沙特阿拉伯及哈薩克隊在杭州亞殘運村共同進行入村歡迎儀式，各代表團均進行升旗儀式及奏國歌，並交換禮物留念；大會又安排不同殘疾團體表演中國傳統舞蹈及輪椅舞蹈等，歡迎各代表團入村居住。

陳浩源羽球分組賽旗開得勝

朱文佳黃鎮炎小組連勝

賽事方面，殘疾羽毛球昨進行次日賽事，輪椅組WH2港將陳浩源首戰以直落兩局21：8、21：9輕取印尼隊球手，在分組賽旗開得勝。短肢組SH6「世一」朱文佳亦以21：6、21：7擊敗泰國隊代表，偕同日挫印尼隊球手的黃鎮炎同獲小組兩連勝。

至於昨日展開的硬地滾球項目方面，本年初曾高踞女子BC3組世界第1的何宛淇、BC4組好手梁育榮等，均順利摘下首勝。

上 / 下一篇新聞