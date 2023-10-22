杭州亞殘運今開幕 港隊95健兒出戰11項目

今屆賽事在朝鮮隊早前宣布退出後，共有44個國家及地區參賽，22個運動項目將產生564個金牌。港隊代表團這次共有173人，其中95名運動員將分別出戰11個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、賽艇、射擊、游泳、乒乓、輪椅劍擊及輪椅網球。

港隊代表團昨與與柬埔寨、沙特阿拉伯及哈薩克隊在杭州亞殘運村共同進行入村歡迎儀式，各代表團均進行升旗儀式及奏國歌，並交換禮物留念；大會又安排不同殘疾團體表演中國傳統舞蹈及輪椅舞蹈等，歡迎各代表團入村居住。

陳浩源羽球分組賽旗開得勝

朱文佳黃鎮炎小組連勝

賽事方面，殘疾羽毛球昨進行次日賽事，輪椅組WH2港將陳浩源首戰以直落兩局21：8、21：9輕取印尼隊球手，在分組賽旗開得勝。短肢組SH6「世一」朱文佳亦以21：6、21：7擊敗泰國隊代表，偕同日挫印尼隊球手的黃鎮炎同獲小組兩連勝。

至於昨日展開的硬地滾球項目方面，本年初曾高踞女子BC3組世界第1的何宛淇、BC4組好手梁育榮等，均順利摘下首勝。