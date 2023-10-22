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體育

卜比查爾頓離世 享年86歲 英足總母會曼聯致哀 英軍下月辦致敬儀式

【明報專訊】英格蘭隊兼曼聯傳奇球星卜比查爾頓的家人證實，該名曾帶領「三獅」贏得1966年世界盃的名宿在英國時間昨早與世長辭，享年86歲。其球員生涯效力17季的母會曼聯形容，卜比是「紅魔」史上最出眾和最受愛戴的球員之一，對他的離世深表哀悼；英格蘭足總則宣布，下月18日主場對馬爾他隊的歐國盃外圍賽，將為一代名將舉行致敬儀式。

卜比查爾頓1937年10月11日生於英格蘭諾森伯蘭，16歲起效力曼聯青年軍，及後在1956至1973年為「紅魔」一隊效力17季，共上陣758場攻入249球，並贏得3次英格蘭頂級聯賽冠軍、一次歐洲冠軍球會盃（歐聯前身），以及一次英格蘭足總盃冠軍。曼聯在1958年2月6日從德國慕尼黑戰畢歐洲賽返國時遭遇空難，造成11名職球員喪生，而他則是9名倖存球員之一。

慕尼黑空難生還 助英軍1966世盃封王

國際賽方面，卜比查爾頓在1958年首獲英格蘭隊「喼帽」，曾四度征戰世界盃。其中1966年由英格蘭主辦的一屆，他一共攻入3球，並帶領「三獅」在決賽加時後以4：2擊敗前西德首奪冠。他在12年國際賽生涯為英軍上陣106次，攻入49球。

此外，卜比查爾頓曾短暫執教鞭，分別在1973至75年執教普雷斯頓，以及在1983年出任韋根的看守領隊。他在1975年獲英國王室頒發司令勳章（CBE），並於1994年封爵。而他在2020年11月證實患上認知障礙症，其同為英軍名宿的胞兄傑克查爾頓，在該年亦以85歲之齡先告別人間。

卜比查爾頓家屬在聲明指，卜比在家人身旁安詳辭世，感謝外界的關懷、愛戴及支持，並呼籲現階段先予家屬私人空間。曼聯及英格蘭足總亦發聲明致哀。英格蘭隊主帥修夫基則讚揚卜比是「三獅」最具標誌性人物之一，「整個足球世界會為無可爭議的傳奇人物而悲傷」。

沙拿起孖紅軍挫愛華頓 曼城小勝白禮頓

昨晚英超賽事方面，利物浦在默西賽德郡打吡逾半場多踢一人下，憑翼鋒穆罕默德沙拿連續兩場梅開二度，以2：0擊敗有艾舒利楊格被逐的愛華頓，近5次對賽不敗。曼城則在主場憑前鋒祖利安艾華利斯及艾寧夏蘭特各建一功，主場以2：1挫末段有安素法迪扳回一城的白禮頓。

至於紐卡素昨在主場憑鋒將積及梅菲「撻Q」傳中球笠死對手門將入網開紀錄，及後他再助攻予安東尼哥頓拉開比數，加上中場桑恩朗達夫及前鋒哥林威爾遜各入一球，終助「喜鵲」以4：0大勝水晶宮，而近期捲入非法賭博風波的主角之一辛度東拿利，是役於69分鐘後備上陣，並獲主隊球迷拍掌支持。

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