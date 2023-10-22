39歲伊古達拉退休 結束19年職業生涯

今夏與勇士約滿後未落班的伊古達拉，終在昨晨宣布退役，他表示：「我走過了美麗的旅程，與好的城市、團隊及隊友在一起，現在是對的時候退下來了，我知道自己的身體狀况，也不想長期坐在板櫈度日，我希望往後更多時間陪伴家人，並做個更稱職的父親。」

雲班耶馬與居里爭球成熱話

2004年以選秀首輪第9位身分加盟費城76人的伊古達拉，其後漸成隊中頭號球星，但領銜最佳成績僅是在季後賽東岸次圈止步，至2012年轉投丹佛金塊僅一季表現平平後，再輾轉加盟勇士，並在此奠定防守專家角色，其間助球隊在2015、17、18及22年4奪總冠軍，而2015年一屆，他更獲選總決賽最有價值球員（FMVP）。國際賽方面他亦曾隨美國隊於2010年世界賽（世界盃前身）及2012年倫敦奧運奪金而回。

NBA新球季周三展開，季前賽則在昨早煞科，其中應屆選秀狀元雲班耶馬上陣20分鐘貢獻19分及5次封籃，助聖安東尼奧馬刺作客122：117挫勇士。而是役勇士別開生面找來控衛史堤芬居里與雲班耶馬在開賽時爭球成熱話，至於是役未落場的勇士球星基斯保羅，在場外與該名法籍超新星交換球衣兼趷腳合照亦成焦點。另外，Now TV宣布新季再次轉播NBA，並率先公布在周三早上7時半直播丹佛金塊迎戰洛杉磯湖人的常規賽揭幕戰，並由張丕德領銜拍檔丘雨勤及翁金驊等作廣東話評述。