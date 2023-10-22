何詩蓓200自再奪金 布達佩斯站破大會紀錄 今午轉戰100自

游泳世界盃一連三站，何詩蓓在前兩站柏林及雅典共奪4金1銀1銅，包括刷新200自大會紀錄及100自亞洲紀錄，加上在非主項50蛙亦取得平香港紀錄成績，延續杭州亞運勇態。

前段一度快過世界紀錄線

連續3站世盃200自封后

Siobhan在布達佩斯站首日出戰50米自，初賽游出24.83秒以總成績第4晉級，決賽再游出24.30秒，打破自己上月底杭州亞運摘銀時創下的24.34秒香港紀錄，快0.04秒奪得銀牌，僅以0.33秒不敵世界紀錄保持者的瑞典籍名將施約唐，後者游出23.97秒奪金；澳洲姊妹嘉蒂甘寶及邦迪甘寶以24.42秒同時觸池，並列季軍。

何詩蓓昨在強項200自出擊，在初賽先游出1分59.27秒，以總成績第5名出線今晨舉行的決賽，在第2線道出戰的她，前段一度快過世界紀錄線，及後拉開一眾對手的她最終輕鬆率先觸池，以1分54.08秒的破大會紀錄時間贏出，比第2的捷克籍好手施曼洛娃快1.71秒，連續3站在這項目奪金，而第3名則為新西蘭籍星將費雅韋特。Siobhan今午將轉戰另一主項100自再爭牌。

另一港將張心悅日前於女子50米背泳初賽游出29.09秒，總成績排第11名，無緣晉級決賽。