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2023年10月21日星期六
倫敦打吡再燃英超戰火 車路士復勇迎不敗之師阿仙奴
利物浦鬥同市宿敵愛華頓 國際賽現疲兵添異數
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男女拔萃D1同膺大滿貫 張智傑締3學界紀錄 盼日後挑戰港績
黃澤林深圳挑戰賽再反勝闖4強
費達拿低調訪港 攜子女到拿度網球中心試堂
體壇快訊：傅家俊晉級北愛正賽
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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