足壇快遞：比利時對瑞典不補賽

紐亞復出戰再押後

拜仁慕尼黑明晨德甲作客緬恩斯，除了賽前證實門將紐亞未能趕及復出，對於右閘馬沙拉奧日前在社交網就以巴戰局發文聲援巴勒斯坦，拜仁昨發聲明支持在德國的猶太和以色列群體，重申這名25歲摩洛哥國腳已保證堅決反對恐怖主義和戰爭。

C朗長子投艾納斯

據報基斯坦奴朗拿度（C朗）的13歲長子，已跟父親效力的沙特聯球會艾納斯簽約，將於該隊U13青年軍穿上C朗標誌性的7號球衣。另有報道稱，沙特阿拉伯有意申辦2035年女足世界盃，這西亞國家除了已計劃申辦2034年男足世界盃，亦將主辦2027年亞洲盃決賽周。

理文北區足總盃再碰頭

季初6場不敗的理文今午3時出戰香港足總盃首圈，在青衣運動場對均業北區，連續兩周交手，爭逐8強席位。兩隊上周在賽馬會菁英盃分組賽對碰，踢成1：1各得1分。此外，大埔同一時間出戰港超，在主場迎戰冠忠南區合演「地區打吡」。