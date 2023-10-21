明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

足壇快遞：比利時對瑞典不補賽

【明報專訊】歐洲足協昨宣布，周二因槍擊案致腰斬的比利時隊對瑞典隊將不會補賽，這場歐洲國家盃F組外圍賽維持半場1：1賽果，各得1分。比利時隊7戰17分續居首，瑞典6戰7分排第3，肯定無緣成首兩名晉級。歐洲足協亦稱由於以巴戰局緊張，在以色列舉行的球會歐洲賽將延期。

紐亞復出戰再押後

拜仁慕尼黑明晨德甲作客緬恩斯，除了賽前證實門將紐亞未能趕及復出，對於右閘馬沙拉奧日前在社交網就以巴戰局發文聲援巴勒斯坦，拜仁昨發聲明支持在德國的猶太和以色列群體，重申這名25歲摩洛哥國腳已保證堅決反對恐怖主義和戰爭。

C朗長子投艾納斯

據報基斯坦奴朗拿度（C朗）的13歲長子，已跟父親效力的沙特聯球會艾納斯簽約，將於該隊U13青年軍穿上C朗標誌性的7號球衣。另有報道稱，沙特阿拉伯有意申辦2035年女足世界盃，這西亞國家除了已計劃申辦2034年男足世界盃，亦將主辦2027年亞洲盃決賽周。

理文北區足總盃再碰頭

季初6場不敗的理文今午3時出戰香港足總盃首圈，在青衣運動場對均業北區，連續兩周交手，爭逐8強席位。兩隊上周在賽馬會菁英盃分組賽對碰，踢成1：1各得1分。此外，大埔同一時間出戰港超，在主場迎戰冠忠南區合演「地區打吡」。

上 / 下一篇新聞