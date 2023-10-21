意球壇賭波風暴加劇 專欄作家揭艾歷尼艾沙拉維涉事

艾歷尼託友人下注意乙賽事

哥朗拿近期透過線人報料，不斷披露意大利球壇賭波醜聞，繼爆出3名意籍中場紐卡素的辛度東拿利、阿士東維拉的尼高路辛尼奧路、祖雲達斯的費基奧利，以及羅馬的波蘭籍守衛薩利斯基非法賭波後，再公開「斑馬兵」教練艾歷尼在賭場獲利3萬歐元（約25萬港元）後，隨即給金錢予旁邊朋友下注意乙比賽，其間又觀看手機研究有關比賽的資料和數據。56歲的艾歷尼於2014至19年間首次領軍祖雲後離隊，豹隱兩年後重掌帥印，上季意甲因球會財務造假被扣10分，導致無緣今季歐戰。

哥朗拿又指加迪、卡沙利，以及日前代表意大利隊在歐洲國家盃外圍賽上陣的艾沙拉維俱曾賭波，惟後兩者否認及保留採取法律行動追究權利，並分別獲得拉素和羅馬支持。此外，東拿利否認誘導已被罰停賽的費基奧利成病態賭徒。紐卡素今晚在英超主場迎戰水晶宮，料成東拿利勢被罰停賽一年的今季告別戰。

米蘭外借瑞典小將失聯兩周

另外，祖雲下周一的意甲對手AC米蘭，於3月外借至瑞典球會諾高平的瑞典籍前鋒洛碧克近兩周失聯，情况令人擔憂。這名20歲小將於2020年與米蘭簽約5年，去年在意大利盃為一隊上陣1次。