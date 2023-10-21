倫敦打吡再燃英超戰火 車路士復勇迎不敗之師阿仙奴

國際賽檔期結束，英超今晚重燃戰火，上演的8場比賽中，以車路士明晨主場大戰阿仙奴的倫敦打吡最矚目。「兵工廠」此役若凱旋便可反壓熱刺升上榜首，惟箭頭加比爾捷西斯正面對聯賽入球荒；漸上軌道的「藍戰士」則爭取連同聯賽盃連贏4場，復勇翼鋒史達寧勢任道重遠。

今季英超兩支不敗之師熱刺及阿仙奴，目前同是8戰得20分列榜首和次席，領前今晚迎戰白禮頓的第3名曼城兩分，故此阿仙奴報捷便可登頂，但令領隊阿迪達頭痛的是，翼鋒李安度杜沙特勢因傷缺陣，另一翼鋒布卡約沙卡和守將威廉沙列巴亦需評估傷勢以決定能否披甲，而加比爾捷西斯近兩場歐聯分組賽雖建功，卻自9月初挫曼聯後，過去4場聯賽均「食白果」，且上陣6次零助攻。

今夏由車路士入「廠」的前鋒夏維斯，至今英超入球和助攻僅各一，球會名宿加拿斯狠批舊東家入錯貨，「夏維斯那個入球來自馬田奧迪加特讓射12碼。當你斥巨資買入前鋒，便會期望對方一季至少入15球，這看來將不會發生」。同日倒戈的「廠兵」尚有中場佐真奴和昔日是車路士青訓產品的中場迪格蘭賴斯。

車迷主場掛大型橫額致意夏薩特

車路士經主帥普捷天奴一輪「調教」後，終擺脫今季各項賽事首7仗只獲兩勝的頹勢，近3場英聯盃和英超連勝，共入7球只失守1次，其中值得注意的球員是入兩球的中鋒尼高拉斯積遜、終於開齋的翼鋒梅迪歷，以及今季復勇已入3球的史達寧，這名被英格蘭隊棄用的球星於2015至22年間，曾六度射破阿仙奴大門，說不定明晨之戰又當關鍵人物。而隊長右閘列斯占士已傷癒，此戰有望復出。此外，車路士舊將夏薩特上周二掛靴後，據報球迷賽前會在史丹福橋球場內展示大型橫額，向他致意。

三笘薰續約白禮頓至2027

英超賽會傳禁場內展以巴國旗

曼城迎戰白禮頓一役，「藍月」欲避過7年來首嘗英超三連敗，過去兩場聯賽停賽的中場洛迪卡斯簡迪復出勢起積極作用。「海鷗」則有日本隊翼鋒三笘薰賽前簽新約至2027年，球隊技術總監華亞說：「三笘薰上季適應了英超比賽，迅速成為我們其中一個重要球員。」此外，以色列和巴勒斯坦近期發生嚴重軍事衝突，今輪各場英超賽前會默哀1分鐘，以示尊重兩國，但據報賽會以安全計，禁止比賽在球場內展示兩國國旗。