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體育

尼馬休戰半年勢收咧 前十字韌帶及半月板撕裂 「一生最壞時刻」

【明報專訊】巴西隊球星尼馬前日在世界盃南美洲區外圍賽重傷後，其效力的沙特聯球會希拉爾昨證實他前十字韌帶及半月板撕裂，將會接受手術。這名31歲前鋒在社交網承認經歷「一生最壞的時刻」，據報他至少要養傷半年，勢提早收咧。

沙特聯明年5月完季 難再為希拉爾上陣

尼馬前日代表巴西隊出戰世盃外作客0：2負烏拉圭隊一役中，在上半場補時階段一次爭球倒地後狀甚痛苦，要抬擔架治理，賽後被發現左腳要戴護具及持枴杖離場。希拉爾證實，這名31歲球星左膝前十字韌帶及半月板撕裂，將會接受手術及長期缺陣。多間傳媒報道，尼馬將至少缺陣6個月，意味他在沙特聯明年5月完季前恐難再上陣，能否出席明年6月的美洲國家盃亦成疑。

尼馬上月中才傷癒復出，他在社交網稱：「這是我一生最壞和悲傷的時刻，我知道自己的強大，但這次需要家人和朋友的支持。受傷後接受手術並不容易，更何况在康復4個月後要再次經歷這一切。我將信念交給上帝重新賜我力量。」

尼馬今夏以9000萬歐元（約7.42億港元）由巴黎聖日耳門（PSG）轉投希拉爾，據報年薪高達3億美元（約23.5億港元），今季上陣了5場共386分鐘，攻入1球及交出3次助攻。據報尼馬在PSG的6季有27次傷病紀錄，累計缺陣逾700天，包括在今年2月底因右足踝受傷要做手術而提早收咧。

國際邁阿密有意羅致蘇亞雷斯再拍美斯

曾與尼馬在巴塞隆拿及PSG共事的美斯，亦在社交網祝願好友早日康復。而美斯為阿根廷隊完成世盃外後，昨在看台觀戰效力的國際邁阿密，在美職主場2：2逼和夏洛特FC。國際邁阿密無緣季後賽後，據報這名36歲球王下周日將為球隊出戰常規賽煞科戰，作客再鬥夏洛特FC。而主教練馬天奴證實，球會有意明年初羅致今年底回復自由身的蘇亞雷斯。這名36歲烏拉圭隊前鋒將於12月約滿巴甲球會甘美奧，若轉會成事他將與美斯、布斯基斯及佐迪艾巴3名巴塞前隊友再合作。

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