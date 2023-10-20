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體育

NBA明星賽或恢復東西對決 夏蒙領王牌蟬聯WNBA寫歷史

【明報專訊】NBA總裁阿當施華昨接受《ESPN》訪問時，表示明星賽或恢復傳統的東、西岸對決的賽制，放棄近6年的隊長選人制。至於拉斯維加斯王牌昨於WNBA衛冕總冠軍，主帥碧琪夏蒙領軍兩連霸寫歷史。

過往NBA明星賽以東、西岸分隊，但從2018年開始，明星賽改為西岸球員投票中最高得票者擔任隊長，透過選秀「揀卒」。

不過，NBA總裁阿當施華在訪問中表示，明年2月18日假印第安波利斯舉行的新一季明星賽賽制或者有變，「我們曾經嘗試由隊長選出球員，或者會回歸傳統的東、西岸對決」，他續指曾考慮像高爾夫球的萊德盃一樣，由美國隊對陣國際隊，惟國際球員選擇有限。在阿當施華發表相關言論前，NBA籃球營運總裁杜馬斯上周曾指出「提升球迷對全明星賽的興趣，讓全明星球員更認真打球，是聯盟的首要任務」。

普爾季前賽3節轟41分

至於從金州勇士轉投華盛頓巫師的佐敦普爾，昨於季前賽火力全開，僅上陣頭3節便狂轟41分，當中包括6記三分球，領軍作客以131：106挫紐約人。

另外，拉斯維加斯王牌昨在WNBA總決賽第4戰以70：69反勝紐約自由人，並以場數3：1蟬聯后座，此役交出「雙雙」24分、16個籃板的威爾遜獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。王牌主教練碧琪夏蒙成為NBA及WNBA史上，歷來第3名在執教鞭頭兩季便連奪冠軍的教頭，聖安東尼奧馬刺名帥普波域治亦向昔日得力助手送上祝賀。

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