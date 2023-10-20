逾六成球員認同延長補時增受傷風險 英聯賽會：研如何平衡

英足總今季起於旗下的英超及英冠等各級別賽事採取新制度，將比賽期間的停頓盡量補足時，務求讓實際在場上的比賽時間貼近90分鐘，亦令今季賽事不時補時長達逾10分鐘。對此，PFA近期向球員進行問卷調查收集相關意見，結果逾六成球員認為延長補時的做法增加受傷風險，同時亦對恢復體能有負面影響。EFL發言人昨就調查作回應道：「我們一向關注球員的健康，他們是比賽的重要持份者，我們將就相關意見再作研究及討論，以達至平衡。」

沙拿發放影片籲停止加沙殺戮

另外，身為伊斯蘭教徒的埃及國腳球星穆罕默德沙拿，昨在社交網發放影片，希望以巴衝突可以畫上休止符，這名利物浦鋒將表示：「那裏有太多的暴力和令人傷感的事情發生，這令所有人都活在恐懼之中。現時首要的是不要再發生攻擊醫院這樣的行為，加沙需要人道支援。」

至於效力拜仁慕尼黑的摩洛哥國腳馬沙拉奧，據報因日前在社交網公開支持巴勒斯坦，目前避席球隊操練，會方將在日內與這名25歲後衛會面。