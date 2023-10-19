滿貫靠雙塔陣捕飛鷹 惠龍兒回歸甲一首擊 承認磨合需時

滿貫挾銀牌冠軍頭銜出戰甲一，而新兵惠龍兒及吳松峻先列後備。滿貫開局慢熱，加上蕭瑋耀初段吞下3犯，令球隊受隊犯困擾，首節落後17：19。不過滿貫次節派出「雙塔陣」蓋帝斯和惠龍兒，在禁區幾乎盡佔優勢，前者半場得17分下，領軍半場反超前46：39。

兩隊下半場續拉鋸，飛鷹射手呂銘彥在第3節初段一記「4分打」振軍心，張國銓數次「走後門」得分，加上羅卓熙偷波快攻，領軍最後5分半鐘追至落後5分。不過，滿貫有蓋帝斯得「雙雙」的22分及16籃板，蔡再懃和新兵吳松峻分別貢獻19及14分，助球隊穩住勝局，終以14分之差擊退飛鷹。

港隊中鋒惠龍兒自灣區翼龍散班後重返甲一，並為滿貫效力，相隔兩季再於本地作賽。他在「地標戰」交出6分及11個籃板，但承認需時磨合，「戰畢亞運後，只跟球隊練習約一周，仍有很多進步空間，亦要重新適應甲一裁判的尺度。不過，我尚算滿意此仗表現，跟蓋帝斯配合不錯，也幫到球隊取勝」。

東方缺基拔無礙大勝福建

頭場方面，香港東方雖有前鋒基拔續因傷高掛免戰牌，但「藍軍」仍有加籍中鋒麥洛連在禁區一柱擎天，交出「雙雙」20分及11個籃板，另一長人卜聿揚貢獻8分及13個籃板，加上梁嘉顯及蘇利文同樣得分上雙，助東方以72：57大勝康仁福建。甲一今續演，南青在晚上7時的頭場迎戰升班馬晉裕力爭新季首勝。至於前晚揭幕戰旗開得勝的南華，則喜獲兩連霸功臣梁兆華由香港金牛回巢助拳，今晚尾場8時40分鬥漢友。

另外，港將李祉均昨展開個人第3季中國女子籃球聯賽（WCBA），並於「地標戰」為天津冠嵐正選上陣，以五成命中率取得全場最高33分，另有籃板、助攻及偷波各兩次，惟難阻球隊主場以75：91負石家莊英勵。