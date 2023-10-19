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體育

體壇快訊：雙楊配丹麥羽賽爭入女雙8強

【明報專訊】丹麥羽毛球公開賽昨續上演，港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔在首圈面對4號種子、韓國隊的徐承宰／蔡侑玎，苦戰35分鐘下連輸兩局11：21、17：21出局。至於「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖將於今日的次圈鬥馬來西亞組合，爭入8強。

港乒混雙多哈「內訌」爭冠

港隊昨於WTT乒乓球支線賽多哈站傳來捷報，朱成竹／林兆恒在混雙4強以直落3局輕取法國隊，吳詠琳／姚鈞濤於另一場以3：0擊敗斯洛伐克組合，兩隊香港組合將於今午5時20分的決賽上演「內訌戰」爭冠。至於「朱吳配」在女雙4強，則以3：0淘汰中華台北隊組合闖決賽。

前美國隊長米高巴特利掛靴

36歲前美國隊隊長米高巴特利，日前宣布代表FC多倫多在美職迎奧蘭多城後掛靴，告別19年球員生涯。至於美國隊昨主場約戰加納隊，22分鐘已靠基奧雲尼雷拿、基斯甸普列錫及巴洛根各入一球遙領3球，加上雷拿39分鐘埋齋湊成4：0大勝，今年起代表「花旗兵」的前鋒巴洛根，至今上陣6仗已入3球。

尼斯後衛歌頌恐怖主義遭停賽

法甲球隊尼斯的阿爾及利亞後衛艾泰，早前轉載一段由巴勒斯坦傳教士呼籲對猶太人施暴的片段後，當地檢察部門及法甲紀律委員會皆展開調查。尼斯指艾泰已就事件書面道歉，惟會方考慮到事件的嚴重性，仍即時將他禁賽至另行通知。

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