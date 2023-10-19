尼馬傷出痛哭 巴西世盃外敗走烏拉圭

現由暫代主帥費蘭度迪尼斯領軍的「森巴兵團」，昨征戰由名帥比爾沙帶隊的烏拉圭隊，戰至42分鐘先被主隊前鋒達雲紐尼斯頭槌頂入先開紀錄。及至上半場補時階段，巴西隊史首席射手尼馬與對手一次爭球時左膝受傷退下火線，他被送離場時更一度痛哭，傷勢未明。

換邊後禍不單行的巴西隊先於69分鐘有鋒將洛迪高高斯射罰球中楣，再於8分鐘後被烏軍藉「手榴彈」戰術，於禁區內由中場尼高拉迪拉告魯斯近門射入，最終森巴兵團以0：2不敵烏拉圭隊，連續兩輪不勝後，以2勝1和1負得7分，被同分的對方以較佳得球壓過跌落第3。賽後巴西隊長卡斯米路承認擔心尼馬的傷勢，「他對己隊非常重要，只能希望他沒大礙」。

美斯「起孖」阿根廷4戰全勝

至於上屆世盃盟主阿根廷隊在新屆外圍賽持續勇態，由美斯分別於32及42分鐘接連於禁區接應隊友傳中撞射入網，終作客以2：0輕取秘魯隊，賽後4戰全勝得12分續居首，秘軍則4戰僅得1分排尾二。而美斯是役「起孖」後，亦令他歷來於世盃外南美洲區累積攻入31球，超越其好友的烏拉圭名將蘇亞雷斯獨佔鰲頭。