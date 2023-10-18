世界場地越野車賽下月會師中環海濱

本港繼2019年電動方程式（Formula E）後，相隔4年再辦世界級賽車盛事。FIA世界場地越野車錦標賽經過8站後，煞科站落實於下月11至12日在中環海濱上演，是該賽事首落戶東亞，更破天荒在城市賽道進行。

協創匯動有限公司首席執行官王思禮透露，賽事成本達9000萬港元，屆時將有10至11名頂級車手訪港出戰世界車手賽，且有約35人角逐本地車手賽。即使跟澳門大賽車首周賽事撞期，中國香港汽車會副會長張劍雄仍有信心入座率不受影響。

香港站賽道全長1.225公里，主要由特別鋪設的碎石和中環封閉柏油路段交替組成。效力富豪建築設備經銷商團隊的瑞典籍車手克拉拉安達臣（Klara Andersson），是唯一參賽女將，首訪亞洲的她期待於市中心作賽，「因我們都好少見到這些景色，今次有好多高樓大廈，且能在海濱比賽，十分期待」。門票即日起於https://www.ticketflap.com/worldrxhk2023公開發售。