明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

南華甲一揭幕戰挫南青 葉耀邦轟17分 稱亞運獲益多盼擔大旗

【明報專訊】香港籃球聯賽男子甲一組賽事昨晚假修頓室內場開鑼，衛冕之師南華在揭幕戰點點開花、共4人得分上雙，終以87：62擊敗「兄弟班」南青旗開得勝。射入全場最高17分的葉耀邦，表示早前在杭州亞運獲益良多，盼今季為南華擔起更大責任；至於永倫在尾場89：67大勝建龍飛馬。

南華在揭幕戰面對南青未受太大考驗，頭兩節有葉耀邦貢獻10分，加上朱亮和羅意庭強攻內線，半場領先南青49：31。南青雖有蕭俊傑和新兵林凱光裏應外合，惟難阻對手點點開花，即使南華在最後一節副選盡出，南青的蕭俊傑和區浩軒趁機打出一波13：12攻勢，但仍無力回天。

南華最終憑葉耀邦獨得全場最高17分，加上曾湛元、蘇柏軒和朱亮亦得分上雙，以87：62大勝南青，打開勝門。作為港隊亞運班底的葉耀邦表示在杭州之旅獲益良多，又稱經歷外隊高壓防守的洗禮後，自己更有信心迎接本地賽季。不過，他表示返港後未有太多時間與南華練習，故尚需時磨合。

尾場方面，永倫「戰神」泰那居港滿7年轉成本地球員後，球隊簽入身高6呎9吋的美籍中鋒柏斯作居港外援，最終兩人合力貢獻41分，終以89：67大勝建龍飛馬。

惠龍兒返甲一初戰 領滿貫鬥飛鷹

李祉均迎WCBA新季為天津地標

甲一今於修頓室內場延燃戰火，「Big 4」的其餘兩隊亦緊接登場，香港東方在晚上7時正的頭場鬥康仁福建，前者今在官網宣布徐遠征再為「藍軍」披甲，這名26歲後衛為東方今季贏得東南亞職業聯賽（ABL）邀請賽的冠軍班底之一。至於上月首奪男子高級組銀牌冠軍的滿貫，則簽入港隊首席中鋒惠龍兒及控衛吳松峻，「綠軍」將於尾場8時40分以強陣鬥崇德飛鷹。

另外，香港女將李祉均展開個人第3個中國女子籃球聯賽（WCBA）賽季，並由山西隊轉投天津冠嵐，她將於今晚7時半在主場迎戰石家莊英勵。李祉均在剛結束的杭州亞運中，以港隊隊長身分領軍擊敗哈薩克隊，助香港女籃拿下歷史性首場正賽勝仗，隨後只休息6日便到天津報到。她稱今季身分有變，也期待生涯首次的主客賽制，「天津隊以培訓本土球員為主，所以球員比較年輕，我在隊中算是經驗較豐富。今年聯賽恢復主客及外援制，我們隊將有一名美籍外援加盟，希望我可盡快適應新的制度、頻密的賽程，以及主客制帶來的舟車勞頓」。

上 / 下一篇新聞