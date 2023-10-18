南華甲一揭幕戰挫南青 葉耀邦轟17分 稱亞運獲益多盼擔大旗

南華在揭幕戰面對南青未受太大考驗，頭兩節有葉耀邦貢獻10分，加上朱亮和羅意庭強攻內線，半場領先南青49：31。南青雖有蕭俊傑和新兵林凱光裏應外合，惟難阻對手點點開花，即使南華在最後一節副選盡出，南青的蕭俊傑和區浩軒趁機打出一波13：12攻勢，但仍無力回天。

南華最終憑葉耀邦獨得全場最高17分，加上曾湛元、蘇柏軒和朱亮亦得分上雙，以87：62大勝南青，打開勝門。作為港隊亞運班底的葉耀邦表示在杭州之旅獲益良多，又稱經歷外隊高壓防守的洗禮後，自己更有信心迎接本地賽季。不過，他表示返港後未有太多時間與南華練習，故尚需時磨合。

尾場方面，永倫「戰神」泰那居港滿7年轉成本地球員後，球隊簽入身高6呎9吋的美籍中鋒柏斯作居港外援，最終兩人合力貢獻41分，終以89：67大勝建龍飛馬。

惠龍兒返甲一初戰 領滿貫鬥飛鷹

李祉均迎WCBA新季為天津地標

甲一今於修頓室內場延燃戰火，「Big 4」的其餘兩隊亦緊接登場，香港東方在晚上7時正的頭場鬥康仁福建，前者今在官網宣布徐遠征再為「藍軍」披甲，這名26歲後衛為東方今季贏得東南亞職業聯賽（ABL）邀請賽的冠軍班底之一。至於上月首奪男子高級組銀牌冠軍的滿貫，則簽入港隊首席中鋒惠龍兒及控衛吳松峻，「綠軍」將於尾場8時40分以強陣鬥崇德飛鷹。

另外，香港女將李祉均展開個人第3個中國女子籃球聯賽（WCBA）賽季，並由山西隊轉投天津冠嵐，她將於今晚7時半在主場迎戰石家莊英勵。李祉均在剛結束的杭州亞運中，以港隊隊長身分領軍擊敗哈薩克隊，助香港女籃拿下歷史性首場正賽勝仗，隨後只休息6日便到天津報到。她稱今季身分有變，也期待生涯首次的主客賽制，「天津隊以培訓本土球員為主，所以球員比較年輕，我在隊中算是經驗較豐富。今年聯賽恢復主客及外援制，我們隊將有一名美籍外援加盟，希望我可盡快適應新的制度、頻密的賽程，以及主客制帶來的舟車勞頓」。