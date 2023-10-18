足壇快遞：美斯勢8奪金球獎

港女甲升班馬獲冠名贊助

新一季賽馬會女子甲組足球聯賽上周六揭幕，共8隊角逐。上季以乙組冠軍身分升班的翱翔足球會，昨舉行發布會宣布獲健身中心品牌冠名贊助以「247足球會」出賽，由前港腳趙俊傑及劉學銘分任行政總監及領隊，簽入新兵包括兩名巴西籍外援比雅達斯華及史提芬尼加比奧。247首仗將於周六晚上7時在青衣東北公園對沙田。

曼聯名宿出席費格遜妻喪禮

曼聯傳奇教頭費格遜的妻子Cathy上周四離世，享年84歲，日前舉行喪禮，據報多名「紅魔」名宿都有出席，包括近期推出自傳紀錄片在各地收視甚高的碧咸、加利尼維利、畢特、卡域克及朴智星等，蘇格蘭兼利物浦名宿杜格利殊亦有到場慰問。

意兩涉賭中場暫可戰英超

近日捲入賭波風波而暫退出意大利隊的中場辛度東拿利和尼高路辛尼奧路，據報兩人已分別返回效力的球會紐卡素和阿士東維拉及參與操練。報道指，英超賽會已通知兩隊，指二人在受查期間暫仍可參加英超，意味紐卡素下場對水晶宮及維拉對韋斯咸，他們都可繼續候命。