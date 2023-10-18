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體育

日本兩球輕取突尼斯 友賽六連捷

【明報專訊】近5場國際賽全勝兼攻入22球的日本隊，昨於神戶御崎公園球技場友賽迎戰突尼斯隊，輕鬆以2：0取勝，報卻去年一敗之仇。而另一東亞雄師韓國隊則在主場以6：0大勝末段10人應戰的越南隊。

近期氣勢如虹的「藍武士」，主帥森保一在昨迎戰突尼斯隊延續大幅輪換戰術，正選陣容與日前大勝加拿大隊有6個調動，其中今夏曾獲曼聯垂青的21歲門將鈴木彩艷第2次為大國腳披甲，些路迪射手古橋亨梧則獲在母會神戶勝利船主場掛帥。

日本隊是役佔盡優勢，於43分鐘由中場旗手怜央的傳送「省」中對手改變方向，殺入禁區的古橋亨梧搶得皮球射入先開紀錄。戰至69分鐘，翼鋒久保建英左路傳中予殺入中路的另一翼鋒伊東純也輕鬆射入，鎖定2：0勝局，助藍武士取下六連勝，為下月出戰世界盃亞洲區外圍賽壯行色。

韓國贈越南6蛋

至於另一東亞勁旅韓國隊昨則於主場友賽越南隊，上周大勝突尼斯隊時休息的隊長孫興慜復任正選掛帥，伙拍曹圭成及黃喜燦攻堅，「太極虎」先於6分鐘由後衛金玟哉頭槌得手先開紀錄，及至27分鐘由黃喜燦射成2：0。換邊後韓國藉對手後衛裴黃越英於51分鐘擺烏龍兼於10分鐘後兩黃一紅被逐，終由孫興慜、李康仁及鄭優營各建一功錦上添花，以6球大勝。

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