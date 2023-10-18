荷蘭奪出線歐國盃主導權 雲迪積克絕殺12碼 險勝希臘升B組次席

歐國外B組在法國隊6戰全勝提前出線後，由希臘與荷蘭隊爭餘下次名出線席位。荷蘭隊28分鐘有雲迪積克在禁區內被拉跌博得12碼，但上季外借曼聯半季的韋格賀斯操刀，被主隊門將華卓迪莫斯撲出。

「橙軍」換邊後久攻無果，戰至完場前才靠杜費斯被希臘隊前鋒柏夫列迪斯從後攬跌，博得是役第2個12碼，今次改由雲迪積克主射命中，以1球險勝。荷蘭隊賽後6戰12分，目前以較佳對賽成績反壓多踢一仗兼同分的希臘隊，後者下月底最後一輪需主場惡鬥法國隊，令尚餘兩輪賽事的橙軍手握出線主導權。不過，主帥朗奴高文仍不滿麾下的表現，稱理應早早奠定勝局。

已鎖定出線的比利時隊在F組迎戰瑞典隊，賽前約45分鐘於距離比賽地點博杜安國王運動場約5公里發生槍擊案，致兩名身穿球衣的瑞典公民死亡。瑞典隊是役憑基奧基尼斯15分鐘先開紀錄，31分鐘被主隊射手盧卡古12碼操刀扳平1：1，瑞典隊職球員完半場得悉事件後要求終止比賽，獲主隊同意，最終在半場完結約一小時宣布以安全理由腰斬。

比利時瑞典一戰因球迷身亡腰斬

連迪路夫稱無重賽必要

瑞典隊主帥贊尼安達臣賽後嘆道：「當我得悉事件後感覺很不真實，究竟我們現在活在怎樣的世界？」他透露半場與一眾職球員商討，一致同意不繼續比賽，以示對受害者及其家屬的尊重。由曼聯前看守領隊蘭歷克領軍的F組次名奧地利隊，同日作客1：0小勝阿塞拜疆隊後，瑞典隊少踢兩仗落後對方10分，肯定無法從外圍賽取得決賽周入場券，效力曼聯的瑞典隊隊長域陀連迪路夫亦認為無補賽必要，「球迷很重要，我們想確保他們的安全。既然比利時隊已肯定出線，我們亦無緣晉級，我看已沒重賽必要」。

J組方面，同樣鎖定決賽周資格的葡萄牙隊，在球星基斯坦奴朗拿度（C朗）「起孖」，加上般奴費南迪斯、祖奧簡斯路及祖奧菲歷斯建功，作客5：0大勝波斯尼亞隊，分組賽8戰全勝。C朗取得2023年第40球，以1球之差力壓艾寧夏蘭特暫成今年入球王。

葡軍大勝 C朗起孖今年入40球

施古臣相隔3年再為冰島出戰

同組的冰島隊則有前年捲入性侵醜聞的愛華頓舊將基菲爾施古臣梅開二度，以4：0輕取列支敦士登隊。這名34歲中場去年回復自由身近一年，今夏加盟丹麥球隊寧比，本月相隔近3年再獲國家隊徵召。