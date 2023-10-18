港足世盃外兩球負不丹 仍出線次圈 主帥安達臣認球員鬥心不及對手

【明報專訊】香港足球代表隊昨晚在世界盃亞洲區外圍賽首圈次回合作客對不丹隊，在高原氣候及人造草場作賽下陷苦戰，最終上、下半場各失一球負0：2，惟兩回合計仍勝4：2，晉身下月的世盃外次圈。
港足上周四首回合主場大勝4：0，昨相隔8年再征不丹，在次回合造訪海拔2300米高的羌黎密塘體育場，正選陣容有3個變動，起用在杭州亞運有好表現的門將謝家榮及後衛李毅凱，並以安永佳與米高首攜手正選攻堅。此外，恆仔及周先生等6名香港球迷專程到不丹入場為港足打氣。
比賽初段安永佳任右翼，米高居中，二人其後多次換位均效果一般。港足上半場以遠射或死球攻勢居多，表現患得患失，戰至28分鐘先失一球，被有「不丹C朗」之稱的基治辛力壓李毅凱頭槌破門，是不丹隊歷來4鬥港足首入球。港足翼鋒陳晉一於36分鐘勁射被撲出，安永佳於補時禁區頂主射罰球亦高出，半場落後0：1。
換邊兩分鐘港足再失球，被不丹隊中場祖佳爾遠射破網。港足尾段換入中堅羅素及左閘黃梓浩加強防守，最終維持比數，世界排名148的港足以兩球淨負排名184的不丹隊，令這支南亞內陸國歷來首勝港足。於71分鐘因投訴過激被罰黃牌的港足主教練安達臣，賽後承認麾下在坐擁首回合4球優勢下欠鬥心，對手是表現較好一隊，「我說過這場是困難比賽，球員有些未能適應高原氣候，但這不是藉口，我們是役的確表現不好，對手亦踢出士氣及爭勝心」。
下月次圈首戰作客伊朗
港足兩回合計勝4：2晉級，次圈在E組將對伊朗、烏茲別克及土庫曼隊，首仗於下月16日作客伊朗，首場主場於下月21日對有傑志前鋒明加索夫在陣的土庫曼隊。