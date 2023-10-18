港足世盃外兩球負不丹 仍出線次圈 主帥安達臣認球員鬥心不及對手

港足上周四首回合主場大勝4：0，昨相隔8年再征不丹，在次回合造訪海拔2300米高的羌黎密塘體育場，正選陣容有3個變動，起用在杭州亞運有好表現的門將謝家榮及後衛李毅凱，並以安永佳與米高首攜手正選攻堅。此外，恆仔及周先生等6名香港球迷專程到不丹入場為港足打氣。

比賽初段安永佳任右翼，米高居中，二人其後多次換位均效果一般。港足上半場以遠射或死球攻勢居多，表現患得患失，戰至28分鐘先失一球，被有「不丹C朗」之稱的基治辛力壓李毅凱頭槌破門，是不丹隊歷來4鬥港足首入球。港足翼鋒陳晉一於36分鐘勁射被撲出，安永佳於補時禁區頂主射罰球亦高出，半場落後0：1。

換邊兩分鐘港足再失球，被不丹隊中場祖佳爾遠射破網。港足尾段換入中堅羅素及左閘黃梓浩加強防守，最終維持比數，世界排名148的港足以兩球淨負排名184的不丹隊，令這支南亞內陸國歷來首勝港足。於71分鐘因投訴過激被罰黃牌的港足主教練安達臣，賽後承認麾下在坐擁首回合4球優勢下欠鬥心，對手是表現較好一隊，「我說過這場是困難比賽，球員有些未能適應高原氣候，但這不是藉口，我們是役的確表現不好，對手亦踢出士氣及爭勝心」。

下月次圈首戰作客伊朗

港足兩回合計勝4：2晉級，次圈在E組將對伊朗、烏茲別克及土庫曼隊，首仗於下月16日作客伊朗，首場主場於下月21日對有傑志前鋒明加索夫在陣的土庫曼隊。