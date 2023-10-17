意軍陷醜聞 赴英難搶分 東拿利擬認非法賭波換減刑

英格蘭隊現5戰得13分，分別領先排次席意大利隊和第3的烏克蘭隊3分，由於烏軍同日作客包尾的馬爾他隊勝望甚濃，意軍首循環主場又以1：2不敵英軍導致對賽較差，故此求人不如求己，力爭在溫布萊球場全取3分而回會更實際，只是問題在於上周爆出該隊國腳中場主力辛度東拿利和尼高路辛尼奧路，因涉嫌違規賭波退隊，加上翼鋒費達歷高基艾沙等多員傷兵，實力一定程度上已受損。

據報分別效力紐卡素和阿士東維拉的東拿利及辛尼奧路，若違規賭波罪成便至少被罰停賽3年，而東拿利為求減刑，願向該國檢察官認罪和合作，刑期有機會減半降至18個月；但若他證實落注舊東家AC米蘭的比賽，便會加刑至5年。另有消息指辛尼奧路並沒賭波，只是玩撲克和廿一點。意軍場外雖陷四面楚歌，場內亦有表現過人的國腳，大衛法迪斯便是其中之一，這名24歲國際米蘭中場今年大勇，既在過去兩場歐國外獨取3球，今夏又在歐洲國家聯賽季軍戰勝荷蘭隊建功，更在意甲米蘭打吡戰攻破AC米蘭大門。

英軍方面，日前在友賽雖派遣副選仍在主場小勝澳洲隊，明晨之戰主帥修夫基勢以哈利卡尼、拉舒福特和菲爾科頓復出掛帥，祖迪比寧咸及迪格蘭賴斯坐鎮中場，後場由哈利馬古尼伙拍史東斯握守中路，捷比亞和基爾獲加則分別在左、右二路助攻助守。捷比亞賽前特別指出，今季為皇家馬德里上陣10次入10球，以及交出3次助攻的比寧咸將可為球隊製造不同，「他的可怕之處是雖然只有20歲，卻表現得成熟而高質，充滿侵略性，可成敵軍的危險人物。他在場中可自由地比賽，周圍的隊友會協助他有更優秀的演出」。

無懼球迷柴台 軒達臣承諾續效英軍

此外，曾公開支持性小眾的英軍中場佐敦軒達臣，因今夏轉赴沙特阿拉伯聯賽發展而被斥是「偽君子」，結果上仗被球迷柴台，33歲的他說：「我不會改變自己，依舊為這支球隊和祖國賣力。我仍會為英格蘭比賽，時間愈長愈好。」