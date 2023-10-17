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體育
2023年10月17日星期二
港足再鬥不丹 高原人造草成挑戰 安達臣明言續狂攻搶勝
國足主場反負烏茲別克 近4仗僅一勝
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西班牙小勝挪威 偕蘇格蘭闖決賽周
英首富勢逾120億購曼聯25%股份
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【明報專訊】（請看附圖）
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