何詩蓓世盃雅典站2金1銀收官

50蛙平港績 0.13秒之差摘銀

何詩蓓上周在游泳世盃柏林站取得2金1銅，轉戰雅典站延續勇態，她繼在強項女子200米自由泳以破賽會紀錄的1分55.03秒奪冠後，於女子50米蛙泳初賽以總成績第3出線，決賽游出平港績的30.36秒，惟以0.13秒之微屈居立陶宛隊泳手得亞軍。

何詩蓓短休不足10分鐘即出戰100米自由泳，她在初賽同樣以總成績第3游晉級，在決賽未受太大考驗，接近由頭帶到尾下以52.55秒率先觸池，以00.77秒力壓瑞典籍星將施約唐奪冠，澳洲隊的甘寶姊妹邦德和嘉蒂分列第3、4位。何詩蓓賽後笑言：「我的腿現在不太舒服，但我當這是訓練，要繼續游下去看看自己能力」。而港隊17歲新星張心悅在女子200米背泳決賽，游出2分13.87秒得第5，澳洲籍星將麥姬安以破賽會紀錄的2分06.02秒奪標。

總成績續居第3 僅次麥姬安張雨霏

戰畢雅典站後，何詩蓓於游泳世界盃累積4金1銀1銅，在女子組總成績續居第3，以0.2分之微領先施約唐，並屈居於麥姬安及中國隊「蝶后」張雨霏。她在周五起將轉戰一連3日在布達佩斯舉行游泳世界盃煞科站，續爭獎牌。