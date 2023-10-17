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體育

洛城奧運增設5項目獲批 壁球首度入奧　板球棍網球隔逾百載回歸

【明報專訊】2028年洛杉磯奧運組委會上周提交5個增設項目申請，包括壁球、棒／壘球、板球、六人棍網球及奪旗式美式足球；有關申請昨獲國際奧委會（IOC）表決通過，落實成為該屆奧運正式項目。

自2020年東京奧運起，IOC容許每屆主辦城市申請最多6項運動成為當屆奧運項目，來年巴黎奧運則增設霹靂舞，並保留東奧新增的滑板、運動攀登及滑浪。

港棍網球總會信港隊可踏足奧運

洛城奧組委上周提交申請，計劃將壁球、棒／壘球、板球、六人棍網球及奪旗式美式足球成為2028年奧運項目，IOC昨在印度孟買開會，表決通過上述5項運動成為該屆奧運項目，其中板球在1900年巴黎奧運亮相一屆，相隔128年後將以T20賽制重返五環賽場；棍網球則曾是1904及1908年奧運的正式項目，及後亦3次成為示範項目。棒／壘球繼東奧之後，相隔一屆重返奧運。至於港隊強項壁球，則首次躋身奧運。

中國香港棍網球總會主席方剛說，棍網球重返奧運對總會是天大喜訊，稱此決定對推動香港的棍網球運動發展起極大作用，又說港隊今年在棍網球世界賽男、女子組分別取得第13及第16名，認為港將有實力踏足奧運舞台。而香港棍網球總會將於12月29至31日於黃竹坑運動場舉行國際超級棍網球六人賽，冀加深市民對棍網球認識及為港隊提供高水平比賽機會。

米蘭冬奧滑行項目須移師他國

此外，2026年米蘭冬季奧運組委會宣布，因意大利政府無意斥資興建新場地，該屆冬奧的滑行項目（雪車、鋼架雪車、雪橇）須另覓境外場地舉行。

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