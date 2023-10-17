國足主場反負烏茲別克 近4仗僅一勝

韋世豪6年來首國際賽建功

冤家舒古洛夫同獲進帳

國足續在大連體育中心球場出賽，有12,868人入場。韋世豪與烏茲別克隊前鋒舒古洛夫同樣正選成焦點，事緣二人4年前中國盃交手時，前者曾施「收山腳」令後者右足踝重創提早收咧，韋世豪事後被當年所屬球會廣州恆大（現稱廣州隊）內部停賽一個月。

二人昨仗續做主角，韋世豪於40分鐘遠射打破僵局，取得其第3個國際賽入球。烏茲別克於78分鐘博得12碼，舒古洛夫主射被門將顏駿凌撲出後再補射入網，加上陳蒲於86分鐘後場回傳失誤輸反擊，被伊斯康達洛夫撞射攻破大門，國足終負1：2。

日本當銳迎突尼斯 韓國鬥越南爭三連勝

另外，日本隊近5場友賽共轟22球，場均攻入4球以上，今晚6時10分於神戶迎友賽性質的麒麟挑戰盃，對上屆冠軍突尼斯隊，翼鋒中村敬斗在上周對加拿大隊時被剷傷將缺陣，料由旗手怜央或首次入選的奥拔侃志取代其空缺，以及由混血門將鈴木彩艷正選把關；韓國隊晚上7時在水原主場對越南隊，力爭友賽三連勝，但主帥奇連士文賽前拒透露熱刺球星孫興慜會否正選上陣。