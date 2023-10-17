港足再鬥不丹 高原人造草成挑戰 安達臣明言續狂攻搶勝

世界盃外圍賽 不丹vs.香港 晚上20：00開賽

港足上周四在香港大球場憑米高梅開二度，加上陳晉一建功及對手的烏龍球，在世盃外首圈首回合大勝4：0。翼鋒艾華頓因傷退隊、後衛勞烈斯被所屬的中超球會大連人召回，補選了東方中場余在言及左閘黃梓浩。大軍經曼谷及印度轉機後，上周六抵達不丹首都廷布，在當地完成3課操練。此外，有6名香港球迷亦到訪，將入場為港足打氣。香港足球總會在社交網提及，不丹足總的YouTube頻道或有賽事直播，一切仍有待落實。

鞠盈智再征不丹 「跑幾下已氣喘」

港足在2015年世界盃外圍賽曾作客對不丹，最終僅憑陳肇麒完場前的入球險勝1：0。8年前該仗大軍名單中，只餘門將葉鴻輝、中場鞠盈智及陳俊樂仍在陣有隨隊。對於再次到訪這個平均海拔逾2000米的南亞內陸國，36歲老將鞠盈智憶述，當年到訪天氣寒冷，這次天氣沒想像中辛苦，「雖然在高海拔的球場訓練會辛苦少少，跑幾下已有些氣喘，不過對球員適應問題不大，但訓練球場質素欠佳，最重要反而不要因此受傷」。主教練安達臣亦提及，在不丹的訓練場及比賽球場的羌黎密塘體育場均是人造草，且質素欠佳。

安帥籲忘卻首回合大勝重新開始

安達臣昨聯同余在言出席賽前記者會時稱，很高興到訪不丹這美麗國家，但強調不是來遊山玩水，「我們首要目標是能夠晉級，雖然這裏空氣和草地跟香港不一樣，球員不習慣在高原及人造草球場比賽，但相信他們能夠克服」。他稱球隊會忘記上場大勝，當作是一場重新開始的比賽，「我們會當作是0：0的比賽，保持進攻風格，不會因為有4球在手就放軟手腳」。余在言亦稱球隊目前士氣很好，「如主教練所說，我們來到不丹是為了晉級及帶勝利回港，不會只滿足首回合贏，而是希望每場比賽都勝出」。至於艾華頓退隊，安達臣稱仍有羅梓駿及艾華等球員可勝任右翼位置。