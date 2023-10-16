國際奧委會研創辦電競奧運 印度擬申辦2036夏季奧運會

電競項目近年備受關注，今年杭州亞運更首次將其列入正式項目，其中港隊亦藉此摘下銀牌一面。對於未來電競會否入奧，IOC主席巴赫昨透露擬將其獨立出來，「據統計，全球現時約有30億人玩電子遊戲，其中5億人對電競感興趣，當中大部分是34歲以下的年輕人，這點IOC非常看重，近年一直全力協助其發展。而我已要求新一屆IOC電子競技委員會，研究創辦全新的奧林匹克電子競技運動會（電競奧運）」。他又表示屆時將為賽事制定標準，務求與開發商確保比賽項目的遊戲符合奧林匹克精神，「例如射擊的目標是物不是人」。

另外，未來3屆夏季奧運主辦國分別為法國巴黎（2024年）、美國洛杉磯（2028年）及澳洲布里斯班（2032年），而印度總理莫迪昨出席IOC第141次全會開幕禮時表明申辦2036年一屆的立場，「印度將會不遺餘力爭取申辨2036年奧運，這是14億印度人民多年來的夢想」。而目前同樣有意申辦的國家還包括印尼、土耳其、墨西哥及波蘭。